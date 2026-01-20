Kolda : vers une gestion durable des déchets par l’intercommunalité

La région de Kolda s’achemine vers un nouveau modèle de gestion durable des déchets fondé sur l’intercommunalité. Cette option stratégique a été au cœur des échanges, ce mardi 20 janvier, lors d’un Comité régional de développement (CRD) consacré au partage d’une étude sur la mise en place de structures de coopération intercommunale dans le cadre du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides (PROMOGED).



La rencontre a réuni les autorités administratives, les maires, les présidents de conseils départementaux ainsi que les chefs de services techniques chargés de l’environnement et de la gestion des déchets. L’objectif est de parvenir à une gestion mutualisée et plus efficiente des déchets solides, à l’échelle régionale.



Selon Papa Alassane Ndongo, environnementaliste au niveau du PROMOGED, deux sites ont été identifiés pour abriter les futures infrastructures de gestion des déchets. Il s’agit de Saré Bidji, dans le département de Kolda, et de Kandiaye, dans le département de Vélingara. Ces sites devraient accueillir des installations de collecte et de traitement des déchets au profit de plusieurs communes. Il a par ailleurs rassuré que des mesures d’accompagnement sont prévues, notamment l’élaboration d’un plan d’action de réinstallation pour indemniser les personnes potentiellement impactées par l’implantation de ces infrastructures.



Présidant les travaux du CRD, le gouverneur adjoint de Kolda, Bonaventure Kalamo, a salué la pertinence de l’option intercommunale. Pour l’autorité administrative, aucune commune, prise individuellement, ne dispose des moyens suffisants pour assurer seule une gestion efficace de ses déchets. « Dans le découpage administratif, certaines communes sont très réduites en termes de superficie mais produisent beaucoup de déchets à cause de leur taille démographique », a-t-il expliqué. À l’inverse, a-t-il poursuivi, « des communes rurales disposent de vastes espaces pouvant accueillir des infrastructures de collecte et de traitement des déchets ».



Au regard de ces réalités, le gouverneur adjoint estime que l’intercommunalité apparaît comme la meilleure approche pour répondre durablement aux défis de la gestion des déchets dans la région de Kolda. Une option qui, si elle est mise en œuvre avec succès, pourrait améliorer significativement le cadre de vie des populations tout en renforçant la protection de l’environnement.