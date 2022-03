Guédiawaye : Racine Talla à couteaux tirés avec ses administrés

Le feu couve à la commune d'arrondissement de Wakhinane Nimzaat, entre le maire Racine Talla et ses administrés des quartiers Nimzaat 01, Angle Mousse, Bagdad et environs. A l’origine du quiproquo, une affaire de foncier, selon des informations de L'AS.



Racine Talla veut construire un centre commercial sur l’assiette foncière de leur école maternelle publique. Une décision jugée "inacceptable" par les populations qui souhaitent qu’on construise sur le site une maternité et un collège d’enseignement moyen. Elles promettent d’en découdre avec leur maire, si ce dernier persiste à y ériger son projet.