Guédiawaye : Violents affrontements après la mort d’un jeune footballeur non pris en charge à l’hôpital

L’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye a été le théâtre d’affrontements dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 avril. Ils ont opposé une foule de jeunes en colère à un important dispositif policier. Ces tensions ont éclaté à la suite du décès brutal de Khalifa Idrissa Diène dont la prise en charge médicale est décrite comme « absente ».



Âgé de 30 ans, Khalifa Idrissa Diène, joueur de l’équipe fanion du département, le « Gfc et l’Asc Walidan » a été victime d’un malaise lors d’un match amical à Médina Gounass. Secouru par les sapeurs-pompiers, il a été transporté successivement à l’hôpital Roi Baudouin, à l’hôpital Dalal Jamm, puis au centre de santé Baye Talla Diop (ex Dominique) de Pikine, où son décès a été constaté aux environs de 22h.



En colère, un groupe de jeunes s’est attaqué au personnel de l'hôpital Roi Baudoin et l’a accusé de n’avoir apporté aucune assistance médicale d’urgence à la victime. Selon plusieurs témoins repris par L’Observateur, les agents de santé auraient refusé de le prendre en charge, évoquant un manque de lits.



​Des accusations que conteste une source proche de la direction, affirmant que « le transfert vers un autre hôpital avait été ordonné par le médecin urgentiste en raison de l’indisponibilité du service de réanimation. »



Dans la nuit, des manifestants ont tenté de forcer l’entrée de l’hôpital, érigé des barricades, brûlé des pneus et affronté la police dans une intifada urbaine. Alertées par le personnel médical, les forces de l’ordre ont renforcé leur présence, utilisant des grenades lacrymogènes pour disperser les jeunes en furie. Neuf (9) manifestants ont été interpellés.



Le lendemain, une foule s’est de nouveau rassemblée devant le commissariat de Guédiawaye, exigeant la libération des personnes arrêtées. Huit (8) jeunes ont finalement été déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye pour « association de malfaiteurs, troubles à l’ordre public, participation à une manifestation non déclarée et actes de vandalisme », indique le journal. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et seront jugés lundi 28 avril.