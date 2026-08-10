Guédiawaye : plus de 300 millions de FCFA de pertes dans l'incendie d'un dépôt

Un violent incendie s’est déclaré samedi vers 20h30 dans un dépôt de Lô Multimédia, au quartier Ravin à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Le feu a détruit un important stock de matériel électronique et informatique, notamment des onduleurs, régulateurs et photocopieuses professionnelles.



La proximité du dépôt avec l’hôtel Le Ravin Night-Club a fait craindre une propagation des flammes. Les sapeurs-pompiers de Guédiawaye, renforcés par des équipes venues de Dakar, ont finalement maîtrisé le sinistre vers 1h45. La police a sécurisé le périmètre durant l’intervention.



Les dégâts sont estimés à plus de 300 millions de FCFA. Le dépôt, mis en service seulement un mois auparavant, n’abritait heureusement aucun occupant au moment du sinistre. Aucune perte en vie humaine n’a donc été enregistrée.



L’origine de l’incendie reste inconnue. Selon Senenews, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du sinistre.