CAN Féminine 2026 : le Malawi élimine le Ghana et rejoint l’Algérie en demies

Le Malawi affrontera l’Algérie en demi-finale mercredi au stade Moulay El Hassan à Rabat (17h00 GMT).

L’équipe nationale féminine de football du Malawi s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 en s’imposant face à celle du Ghana sur le score de 2-1, en match des quarts de finale disputé, dimanche au stade Al Madina à Rabat, au Maroc.