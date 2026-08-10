Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

CAN Féminine 2026 : le Malawi élimine le Ghana et rejoint l’Algérie en demies



CAN Féminine 2026 : le Malawi élimine le Ghana et rejoint l’Algérie en demies
L’équipe nationale féminine de football du Malawi s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 en s’imposant face à celle du Ghana sur le score de 2-1, en match des quarts de finale disputé, dimanche au stade Al Madina à Rabat, au Maroc. 
 
Le Malawi affrontera l’Algérie en demi-finale mercredi au stade Moulay El Hassan à Rabat (17h00 GMT).
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 10 Août 2026 - 01:42


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter