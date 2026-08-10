CAN Féminine 2026 : le Malawi élimine le Ghana et rejoint l’Algérie en demies

L’équipe nationale féminine de football du Malawi s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 en s’imposant face à celle du Ghana sur le score de 2-1, en match des quarts de finale disputé, dimanche au stade Al Madina à Rabat, au Maroc.
Le Malawi affrontera l’Algérie en demi-finale mercredi au stade Moulay El Hassan à Rabat (17h00 GMT).
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