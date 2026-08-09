Amnesty International : le Sénégalais Papa Diène Diop élu au Bureau Exécutif International à Rio

L'Assemblée Mondiale d'Amnesty International, réunie ce dimanche 9 août 2026 à Rio de Janeiro (Brésil), a porté M. Papa Diène Diop, président d'Amnesty International Sénégal, au sein de son Bureau Exécutif International (BEI). Cette élection consacre une trajectoire militante remarquable, depuis ses débuts au groupe de l'Institut Africain de Management (IAM) jusqu'à la présidence de la section nationale, en passant par la gestion de la Commission Jeunes et de la Trésorerie générale.



M. Diop devient ainsi le quatrième Sénégalais à siéger dans la plus haute instance de décision de l'organisation des droits humains, succédant à des figures majeures telles que Me Bâcre Waly Ndiaye, Mme Mariame Lam et le Pr Louis Mendy. La section sénégalaise s'est réjouie de ce succès qui renforce l'influence du continent africain au sein du mouvement mondial.