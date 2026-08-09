Syndicalisme au Sénégal : l'« Appel de Dakar » pose les bases d'un nouveau rassemblement indépendant

Réunies le 23 juillet 2026 au siège de la CNTLS à la Médina, plusieurs organisations syndicales et forces sociales sénégalaises ont officialisé le lancement de l'« Appel de Dakar ». Face à la précarisation croissante de l'emploi et à la dégradation du dialogue social, ces acteurs entendent amorcer une refonte en profondeur du mouvement syndical national.



Le texte fondateur insiste sur la nécessité absolue de préserver l'action syndicale de toute ingérence politique, administrative ou partisane. Les signataires appellent à une unité d'action regroupant l'ensemble des travailleurs du secteur public à l'économie informelle autour de principes clés : éthique, compétence et solidarité de proximité.



S'adressant directement à l'État et aux employeurs, le regroupement réclame un dialogue social transparent et le respect scrupuleux des conventions signées, rappelant qu'aucune paix sociale durable ne peut être obtenue par la contrainte. L'Appel de Dakar prône enfin l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants syndicaux et invite la jeunesse, les femmes et les organisations citoyennes à s'investir pleinement dans cette dynamique.