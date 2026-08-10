Réforme du patrimoine public : l'ACOMAS fixe ses conditions pour la mise en œuvre de la circulaire ministérielle

L’Amicale des Comptables des Matières du Sénégal (ACOMAS) soutient la réforme de la gestion du patrimoine public, actée par la circulaire ministérielle n°0038/MEFP/DGB du 17 juillet 2026. L'organisation professionnelle y voit un tournant décisif pour la transparence, la traçabilité des ressources de l'État et la modernisation des finances publiques.



Cette refonte repose sur la création d'un compte unique pour centraliser la comptabilité des actifs, la déconcentration des fonctions d’ordonnateur principal vers les ministres et directeurs d’établissements publics, ainsi que l'intégration des actifs immatériels (logiciels, brevets). Afin de réussir ce basculement, l’ACOMAS fixe une date butoir. Elle invite les autorités à lui transmettre la liste des comptables en poste d'ici le 17 septembre 2026 et à régulariser leurs actes de nomination. Cette étape est conditionnelle à leur intégration au programme de formation continue assuré par la Direction du Matériel et du Transit Administratif (DMTA) et au déploiement généralisé de la nouvelle plateforme informatique dédiée.