Bambali : le projet de Mané exonéré pour cinq ans de taxes pour les importations de matériels (APIX)

Au Sénégal, le Directeur général de l’Agence nationale chargée de la Promotion de l'Investissement et des Grands Travaux (APIX), Bakary Séga Bathily, a assuré ce jeudi que le projet agro-industriel de Sadio Mané à Bambali (son village natal) sera exonéré, pour les cinq prochaines années, de taxes relatives aux importations de matériels, conformément au nouveau code des Investissements du pays.



«Avec le nouveau code des investissements qui a été adopté l'année dernière, aujourd'hui, ce projet bénéficie de cinq (5) ans d'exonération fiscale et douanière pour les importations de matériels», a-t-il déclaré, au cours d’une conférence de presse de présentation du projet, en présence de Sadio Mané.



Par ailleurs, le Directeur général s’est réjoui de l’initiative du footballeur international sénégalais, qui a permis à l’APIX «de concrétiser une vision et de territorialiser l'investissement». Pour lui, si Sadio Mané ne «fait qu’ouvrir la voie», il a invité les Sénégalais qui disposent de moyens à suivre son exemple.



Pour rappel, SM10 AGRO est l’ambitieux projet de parc agro-industriel porté par Sadio Mané. Il sera implanté sur sa terre natale à Bambali, dans la région de Sédhiou (Casamance). Ce projet d'envergure représente un investissement massif de près de 11,7 milliards de francs CFA (environ 23,5 millions de dollars). La pose officielle de la première pierre de ce complexe est prévue pour ce samedi 19 septembre 2026, avec à la clé une ambition de création de 10.000 emplois directs.