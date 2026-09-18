Routes migratoires : les arrivées en Europe chutent de 39 % malgré plus de 2 000 morts

Les arrivées de migrants en Europe par la mer ont chuté de 39 % depuis le début de l'année, s'établissant à près de 60 000 personnes contre 98 040 sur la même période en 2025.





Selon un communiqué de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) , cette baisse globale est particulièrement marquée sur la route de la Méditerranée centrale vers l'Italie, qui enregistre un recul de 55 %.





Paradoxalement, la mortalité sur ces routes maritimes continue de progresser. L'OIM déplore au moins 2 292 décès ou disparitions depuis janvier 2026, contre 1 999 un an plus tôt. La Directrice générale de l'organisation, souligne cette contradiction : « Moins de personnes arrivent par la mer en Europe qu'à la même date l'an dernier. Mais des personnes continuent de mourir et de disparaître en nombre alarmant en cherchant à rejoindre un lieu sûr. »





Face à cette situation, l'agence onusienne appelle à une action concertée des gouvernements pour endiguer ces drames. « Nous avons besoin d'une coopération internationale soutenue qui sauve des vies, protège les personnes en mouvement, lutte contre la traite des personnes et l'exploitation, et élargisse les voies de migration sûres, ordonnées et régulières », a insisté Mme Pope, rappelant que ces trajets s'avèrent de plus en plus périlleux.

