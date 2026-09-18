Projet Agro-industriel de Bambali : «C'est un engagement que je prends très au sérieux», assure Sadio Mané

Le footballeur international sénégalais, Sadio Mané, a assuré ce jeudi que le projet agro-industriel de Bambali (Moyenne-Casamane), où il a déboursé «sur fonds propres» plus de 11 milliards de FCFA pour la transformation et le traitement de fruits à noyaux dans son village natal, est un engagement qu’il prend «très au sérieux». Il a fait cette déclaration au cours d’une conférence de presse, alors que la pose officielle de la première pierre de ce complexe historique est prévue pour ce samedi 19 septembre 2026.



«Je veux aussi que Bambali soit fier de ce que ce projet va apporter à ses enfants. C'est un engagement que je prends très au sérieux, parce qu'il s'agit de ma terre natale», a déclaré Sadio Mané.



1.000 emplois directs



La star internationale a par ailleurs soutenu qu’il veut que «les jeunes et les femmes de (sa) région aient une vraie opportunité de se former et de se développer», ajoutant que «ce projet va créer plus de 1.000 emplois directs, sans compter tous les emplois indirects autour du transport, de l'approvisionnement et d’autres services».



Tout en rappelant qu’il a déjà construit des logements, des écoles, des forages dans plusieurs localités du Sénégal, il a précisé que ce parc agri agro-industriel «est la suite logique de (son) engagement social, mais avec une autre échelle».



Si l'étude d'impact environnemental et social du projet «est en cours de finalisation», Mané a expliqué pourquoi les raisons de son engagements sur ce chantier économique et social. «Aujourd'hui, 30 à 40 % de la récolte de mangues se perd faute de stockage et de transformation sur place. Je veux que les fruits de la terre restent ici, chez nous. Qu’ils profitent d'abord à nos populations», a-t-il souhaité.



Pour rappel, implanté sur sa terre natale à Bambali, dans la région de Sédhiou, ce projet permettra de transformer plusieurs fruits dont la mangue et la goyave. La construction de l’infrastructure durera 18 mois. A ses débuts, l’entreprise aura une capacité de transformations de 10.500 tonnes de fruits.