Guédiawaye : un bénéficiaire de la grâce présidentielle retombe pour les agressions « Simol »

Bassirou Mangane, un repris de justice récemment gracié, a été rattrapé par les caméras de surveillance, suite à une agressions groupées appelées « Simol », survenues à l’arrêt « Dial Mbaye », le 4 janvier 2025.



Tailleur de 32 ans, Bassirou Mangane domicilié à Golf Nord, figurait sur la liste des détenus ayant bénéficié d’une grâce présidentielle, après une condamnation pour offre et cession de chanvre indien. L’'exploitation des images de vidéoprotection lors de l’'enquête, qui a déjà conduit à l'arrestation d'Abdou Lô Sène, alias « Bébé Jackson », et de ses complices a permis aux enquêteurs d’identifié Bassirou Mangane comme étant un membre actif du convoi.



Lors de son interrogatoire, le suspect a d’abord tenté de nier toute présence sur les lieux du crime. Une ligne de défense qui s'est effondrée lorsque les policiers lui ont présenté les preuves visuelles. Selon « Libération », les images le montrent clairement aux alentours de l'arrêt Dial Mbaye, circulant à moto et vêtu d'un capuchon rouge distinctif.



Acculé, le mis en cause a fini par changer de version. Il a reconnu sa présence sur place. Il a confié aux enquêteurs qu'il se trouvait dans le secteur uniquement pour tenter de retrouver une somme d'argent qu'il aurait égarée. Une explication qui n'a pas convaincu les hommes de la Sûreté Urbaine, qui l'ont maintenu en garde à vue.