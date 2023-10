Guédiawaye : un corps sans vie découvert à la plage de VDN, les cuisses et les fesses tailladées

Les riverains et les personnes qui fréquentent la plage de la Vdn3 de Guédiawaye (banlieue dakaroise) ont été secoués par un nouveau cas d'agression mortelle survenue dans la nuit du mercredi au jeudi. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort, ses cuisses et ses fesses tailladées.



L'honneur s'est produit sur la Vnd3, un endroit à haut risque que des bandes agresseurs, profitant de l'absence d'éclairage routier et des faibles patrouilles, font régner leur loi. Ce sont les premiers sportifs faisant leur footing matinal qui sont tombés, vers 7 heures, sur la scène.



L'alerte a été aussitôt donnée au poste de police de Wakhinane-Nimzatt qui a dépêché sa Brigade de recherches sur cet endroit de la Vdn3, non loin de la maison des jeunes en construction sur le littoral versant à la Cité Hamo Tefess.



La police qui a procédé aux premières constatations et remarque que la victime la quarantaine révolue, vêtue d'un maillot blanc de l'équipe de Manchester United et d'un pantalon à la couleur rougie par le sang qui baignait le sable. Le défunt n'était porteur d'aucune pièce d'identification ni d'un quelconque autre objet, a rapporté L'Observateur.