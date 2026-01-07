Guédiawaye : un individu interpellé pour détournement de mineure suivi de viol

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye a procédé, le 3 janvier 2026, à l’arrestation d’un individu poursuivi pour des faits présumés de « détournement de mineure suivi de viol ».
Selon la Police nationale, l’enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée par l’employeuse de la victime. Cette dernière a été informée par sa collaboratrice domestique qu’un individu l’aurait attirée dans sa chambre avant d'abuser d'elle sexuellement.
Dès réception de la plainte, les enquêteurs ont mis en œuvre les diligences nécessaires. Une réquisition a été adressée à l'hôpital Roi Baudouin. Le certificat médical établi confirme la présence de lésions traumatiques (déchirures hyménales anciennes), rapporte la même source.
Les éléments de la Brigade de Recherches se sont immédiatement transportés au domicile du suspect pour procéder à son interpellation.
Lors de son interrogatoire, en présence de son conseil conformément à la loi, le mis en cause a reconnu les faits de conjonction sexuelle, tout en tentant de justifier son acte par une relation sentimentale.
Au terme de la durée légale de sa garde à vue, l'individu sera déféré devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de ses actes.
Selon la Police nationale, l’enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée par l’employeuse de la victime. Cette dernière a été informée par sa collaboratrice domestique qu’un individu l’aurait attirée dans sa chambre avant d'abuser d'elle sexuellement.
Dès réception de la plainte, les enquêteurs ont mis en œuvre les diligences nécessaires. Une réquisition a été adressée à l'hôpital Roi Baudouin. Le certificat médical établi confirme la présence de lésions traumatiques (déchirures hyménales anciennes), rapporte la même source.
Les éléments de la Brigade de Recherches se sont immédiatement transportés au domicile du suspect pour procéder à son interpellation.
Lors de son interrogatoire, en présence de son conseil conformément à la loi, le mis en cause a reconnu les faits de conjonction sexuelle, tout en tentant de justifier son acte par une relation sentimentale.
Au terme de la durée légale de sa garde à vue, l'individu sera déféré devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de ses actes.
Autres articles
-
Dakar : fermeture temporaire de l’avenue Blaise Diagne à partir du 15 janvier pour les travaux des JOJ 2026
-
Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Binta « mécanicienne » et ses présumés complices placés sous mandat de dépôt
-
Lutte : le ministre de l’Intérieur promet l’éradication du « Simol » et annonce des sanctions fermes
-
Goudomp : l’érection du pont de Témento relancée comme priorité en 2026
-
Arnaque à l'emploi : le réseau Qnet démantelé à Tivaouane Peulh avait déjà amassé 17 millions FCFA