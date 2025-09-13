Guédiawaye : une jeune femme de 19 ans accouche en secret et tue son bébé



M. D. G., âgée de 19 ans, a reconnu avoir étouffé à mort son nouveau-né, juste après avoir accouché seule dans sa chambre. Les faits se sont produits en août dernier, à Kawsara Fall, à Guédiawaye, alors que la jeune femme, originaire de Touba, vivait avec sa mère sans jamais avoir révélé sa grossesse.



Selon les informations relayées par L’Observateur, la jeune fille a accouché en l’absence de sa maman, technicienne de surface, souvent absente en semaine. « Après avoir nettoyé l’enfant et coupé le cordon ombilical, elle l’étouffe dans son lit », révèle le journal. Mais son geste ne passe pas inaperçu. Une voisine l’a découvert et a alerte le quartier. Très vite, l’information est parvenue à la police.



Le corps du bébé est récupéré et l’autopsie confirme « une mort par strangulation mécanique. » Interrogée, la mère de l’accusée affirme n’avoir jamais suspecté la grossesse. Elle explique aux enquêteurs que « sa fille avait changé d’habitudes vestimentaires, mais elle pensait qu’il ne s’agissait que d’une coquetterie. »



De son côté, la mise en cause a tenté de nier les faits. Placée face aux preuves, elle a fini par avouer. Elle a confessé avoir agi seule, étouffant l’enfant immédiatement après la naissance. Elle a finalement été déférée devant le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.