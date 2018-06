Guéguerre à l’Apr : Youssou Ndour met fin au conflit entre Moustapha Cissé Lô et Farba Ngom

La guéguerre entre les membres de l’Alliance pour la République (Apr) est plus que jamais d'actualité. Mais Y oussou Ndour est bien décidé à y me tt re fin. C'est dans cette perspective qu'il a informé le chef de l'Etat de son vœu de s'impliquer pour aplanir les divergences entre Farba Ngom et Moustapha Cissé Lô.



Après avoir obtenu l'aval de Macky Sall, le leader du Super Etoile a entamé les démarches et une réunion à trois est prévue le 30 juin prochain, au retour de Cissé Lô qui est actuellement hors du pays. Mais déjà, les deux parties ont fait montre de leurs dispositions à arrondir les angles. Et, ils ont chacun donné des gages en observant une trêve dans les invectives qu'ils se servaient mutuellement.