Guéri du coronavirus, l'émigré fugitif de la Caserne Samba Diéry Diallo arrêté par la police

Guéri du coronavirus, et sorti de l'hôpital, l'émigré fugitif de la Caserne Samba Diéry Diallo, le nommé Zakaria Camara a été a nouveau cueilli chez lui par la police de Pikine et placé sous surveillance dans un hôtel à Dakar.



Les voisins de M. Camara ont été surpris jeudi de le voir débarquer d'un véhicule et rentrer chez lui. Ils redoutaient qu'il se soit à nouveau échappé de l'hôpital de Diamniadio où il était interné, après avoir été testé positif au coronavirus.



Interpellé avec insistance par des habitants du quartier, il leur a déclaré qu'en réalité, il n'a jamais été atteint du coronavirus et qu'il est venu chercher ses bagages après avoir été libéré de l'hôpital de Diamniadio. Un bruit qui a ameuté d'autres habitants du quartier qui ont accouru sur les lieux. Une foule se forme, gronde de colère et reproche à Zakaria son imprudence.



Alertée sur les risques qu'il court, la police de Pikine est venue le cueillir. Dans les locaux de la police, M. Camara sera rejoint quelques minutes plus tard par le médecin chef de district sanitaire de la commune. Après un bref échange, il a été acheminé vers un hôtel à Dakar pour le canaliser et éviter de diffuser encore une fausse nouvelle, selon L'observateur