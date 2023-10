Guerre Israël-Hamas: «plus de 600 morts» côté israélien, au moins 100 prisonniers aux mains du Hamas

Israël a multiplié ce dimanche les frappes aériennes sur la bande de Gaza, au lendemain de l'assaut du Hamas sur son territoire. Une offensive qui a coûté la vie à « plus de 600 » Israéliens, selon les derniers décomptes du ministère israélien de la Santé en milieu de journée dimanche. « Plus de 100 prisonniers » israéliens sont également aux mains des hommes du Hamas. Un responsable du Bureau de presse du gouvernement ajoute à l'AFP que le nombre de morts « n'est pas définitif » et qu'on dénombre 2 000 blessés, dont 200 « dans un état critique ».





Au cours de la nuit, les raids aériens des forces israéliennes ont visé des immeubles, des tunnels, une mosquée et les domiciles de responsables du Hamas dans la bande de Gaza. Dans le sud d'Israël, 24 heures après le déclenchement de l'offensive surprise du Hamas, des combattants du groupe islamiste palestinien continuaient d'affronter les forces de sécurité israéliennes.



L'armée israélienne a dit avoir repris le contrôle de la plupart des points d'infiltration par lesquels des centaines d'hommes armés avaient pénétré la veille dans l'État hébreu. Tsahal a ajouté avoir tué des centaines d'assaillants et fait des dizaines de prisonniers.



L'attaque de samedi constitue la plus vaste et sanglante incursion en Israël depuis l'assaut surprise lancé par les forces syriennes et égyptiennes au début de la guerre israélo-arabe d'octobre 1973.