Guerre Israël-Hamas: sommet sur la question palestinienne au Caire

L’objectif prioritaire recherché par l’Égypte est d’empêcher une escalade de la guerre à Gaza et sa transformation en conflit régional. Et pour réaliser cet objectif, l’Égypte veut obtenir le soutien d’un maximum de pays pour appeler à la conclusion d’une trêve entre Israéliens et Palestiniens.



Relancer le processus de paix

Une trêve qui permettra de faire parvenir l’aide humanitaire aux deux millions de Gazaouis qui manquent de tout aujourd’hui. L’autre objectif est de relancer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens et de progresser sur la voie d’une paix entre deux États.



Des objectifs ambitieux sur lesquels il sera difficile d’obtenir un consensus. Les Arabes et les pays musulmans n’ont pas la même vision de la situation que les États occidentaux. Les premiers rejettent la faute principale sur Israël et les seconds sur le Hamas palestinien.