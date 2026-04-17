Célébration du centenaire d’Abdoulaye Wade : Diomaye Faye reçoit un émissaire de son prédécesseur

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en fin de matinée une délégation du Parti démocratique sénégalais (PDS), conduite par madame Nafissatou Diallo, venue lui transmettre un message de l’ancien Président Abdoulaye Wade.



Selon un communiqué de la présidence, «cette audience s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration du centenaire du troisième Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade».



Dans une «atmosphère empreinte de considération et de respect», Diomaye a salué son prédécesseur, qui représente «une figure politique majeure en Afrique et dans le monde», avec un parcours qui a «contribué à forger l’image et le prestige du Sénégal, aujourd’hui reconnu et respecté sur la scène internationale».



Cette audience intervient 10 jours après que le ministère de la Culture a annoncé l'organisation d'une série d’actions pour marquer le centenaire du Président Abdoulaye Wade, né le 29 mai 1926, et «dont les réalisations ont profondément transformé le paysage culturel et l'image» du Sénégal à travers le monde.