Crise scolaire: la Coalition Diomaye Président salue un «accord de responsabilité» entre l’Etat et le G7

Dans un communiqué publié ce 17 avril 2026, la Coalition Diomaye Président a exprimé «satisfaction» après la signature du protocole d’accord entre le gouvernement et le G7 de l’Éducation, mettant ainsi fin à de longs mois de tensions dans le système éducatif. Le regroupement politique au pouvoir a souligné avoir suivi avec une «attention soutenue l’évolution du dialogue social » ayant permis cette issue favorable.



Saluant l’«esprit de responsabilité, de dialogue et d’écoute mutuelle», la coalition a tenu à féliciter le Chef de l’État et son équipe pour leur «engagement constant en faveur de la stabilité du système éducatif». Selon elle, ce dénouement consacre non seulement des « avancées significatives sur les engagements communs», mais également des « mesures fermes relatives aux conditions de travail des enseignants».



Au-delà de l'aspect technique de l'accord, la Coalition Diomaye Président a rendu un « hommage appuyé à l’ensemble des enseignants du Sénégal », louant leur « dévouement qui constitue le socle de la formation des générations présentes et futures ».



Le mouvement salue aussi le «sens aigu de responsabilité des syndicats » pour avoir saisi la « main tendue du Chef de l’État ». Il exhorte néanmoins le gouvernement à « veiller rigoureusement à la mise en œuvre effective des engagements pris » et à maintenir une « concertation permanente » sur les points de revendication encore en suspens. L'objectif affiché est clair : « consolider durablement la paix sociale » au sein de l'école sénégalaise.