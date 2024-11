Guerre au Proche-Orient: deux frappes meurtrières dans le centre de Beyrouth

Ce qu'il faut retenir

► Deux casques bleus indonésiens de la force de l'ONU déployée entre le Liban et Israël ont été blessés ce jeudi. La Finul a indiqué qu'un « char israélien » avait tiré sur son QG dans le sud du Liban.



► Deux frappes ont été menées en soirée, toujours ce jeudi, au cœur de Beyrouth, faisant 22 morts et 117 blessés selon un bilan du ministère libanais de la Santé. Un haut responsable du Hezbollah du nom de Wafiq Safa était visé par l'une de ces frappes et aurait survécu, selon l'agence de presse Reuters citant trois sources sécuritaires.



► Une frappe israélienne sur la bande de Gaza a fait 28 morts ce jeudi, selon les secouristes, dans une école abritant des familles déplacées, tandis que l'armée a annoncé avoir visé un centre de commandement du mouvement islamiste palestinien Hamas.



► Joe Biden, Kamala Harris et Benyamin Netanyahu ont échangé par téléphone mercredi concernant la situation très tendue avec l'Iran, qui menace d'une guerre plus vaste, et sur le conflit en cours avec le Liban. Le président américain a demandé à Netanyahu de « réduire au maximum l'impact sur les civils » au Liban, en particulier à Beyrouth, tout en « affirmant le droit d'Israël à protéger ses citoyens du Hezbollah ».



Frappes à Beyrouth, le témoignage de notre envoyée spéciale



L'envoyée spéciale de RFI à Beyrouth, Aabla Jounaïdi, fait le point après la double frappe menée par l'armée israélienne en plein centre de la capitale ce jeudi soir. Avec les moyens techniques de Jad El Khoury.



Il était un peu moins de 20 heures ici lorsque deux grosses détonations nous ont secoués. Puis deux panaches de fumées se sont élevés. Très vite, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas de la banlieue sud, les détonations étant trop proches. Il s'agissait des quartiers de Ras el-Nabaa et de Nuweiri, des zones très peuplées, en partie par une population chiite, dans le centre...



L'agence libanaise Ani rapporte que la sûreté générale a arrêté un Syrien accusé de travailler avec Israël



À Deir el-Qamar, la sûreté générale libanaise a arrêté un ressortissant syrien accusé de collaboration avec les Israéliens, rapporte l'Agence nationale d'information. Sa mission consistait, selon l'Ani, à localiser et inspecter des sites après leur bombardement. L'individu se serait rendu dans la région du Chouf après avoir été blessé à Beyrouth, de même source.



Un premier bateau rapatriant des ressortissants turcs est arrivé dans le port de Mersin



Le premier des deux bâtiments militaires mobilisés par Ankara pour évacuer ses ressortissants du Liban est arrivé jeudi soir dans le port méridional de Mersin. Le ministère des Affaires étrangères turc précise qu'un millier de ressortissants turcs ont demandé à être évacués par voie maritime.



Alors que les bombardements israéliens sont quotidiens dans le sud du Liban, la vallée de la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth, les Libanais assistent impuissants à la destruction de leur pays. À Hadat, aux portes de la banlieue sud de la capitale, la population est aux premières loges de la guerre. Notre correspondante dans le pays, Sophie Guignon, a été à la rencontre des habitants. Écoutez son reportage.



À son tour, le Canada fait part de son indignation après les tirs israéliens qui ont touché la Finul



Ottawa estime que les tirs des troupes israéliennes sur les casques bleus déployés au Liban sont « alarmants et inacceptables ». « Le Canada appelle à la protection des soldats de maintien de la paix et des travailleurs humanitaires, et à ce que toutes les parties respectent le droit humanitaire international », écrit le ministère des Affaires étrangères sur le réseau social X.



L'Orient-Le Jour fait un point sur le Liban-Sud et la Bekaa



Le quotidien francophone libanais rapporte que l'aviation israélienne « a ciblé la localité de Deir Qanoun el-Nahr (caza de Tyr), derrière le bâtiment de la municipalité », et qu'une « violente attaque a également ciblé Naqoura ». Une autre a visé Temnine, précise L'Orient-Le Jour, qui ajoute enfin que « les environs de Hermel et les environs d'al-Qasr, localité proche de la frontière syrienne, ont été frappés ».



Un haut responsable du Hezbollah du nom de Wafiq Safa était visé à Beyrouth et aurait survécu



Selon trois sources sécuritaires citées par l'agence de presse Reuters, un certain Wafiq Safa, haut responsable du Hezbollah, était bien la personne visée par Israël dans l'une de ses frappes au cœur de Beyrouth, et il aurait survécu.



Le site d'une des frappes israéliennes dans le centre de Beyrouth, ce jeudi 10 octobre 2024. AP - Hassan Ammar

L'armée israélienne reconnait que ses troupes ont opéré à Naqoura, près de la base de la Finul, ce jeudi



Les soldats israéliens ont opéré ce jeudi, confirme l'armée, dans la région de Naqoura, dans le sud du Liban, à proximité d'une base abritant des soldats de la Finul, qui ont été touchés (voir à partir de 6h17). Selon l'armée, il a d'abord été ordonné aux forces de l'ONU présentes dans la zone de se mettre à l'abri, après quoi seulement, selon les Israéliens, ils ont ouvert le feu. Pour rappel, deux casques bleus ont été blessés, ce qui a suscité une large condamnation à l'international.



Les Houthis yéménites revendiquent deux attaques contre deux navires en mer



Le porte-parole des rebelles houthistes, Yahya Saree, rapporte dans une allocution télévisée que ses hommes ont touché deux navires dans deux opérations distinctes ce jeudi. La première attaque visait un pétrolier américain nommé Olympic Spirit, elle a impliqué onze missiles balistiques et deux drones. Le navire a selon lui été « directement et gravement touché ». Quant à la seconde, elle aurait ciblé et touché le St. John. Pas de commentaires pour l'instant sur ces possibles attaques de la part du Centcom américain.



L'armée israélienne assure avoir lancé une attaque aérienne à Tulkarem, en Cisjordanie



L'armée israélienne dit avoir attaqué une « cellule terroriste » dans la ville de Tulkarem, en Cisjordanie occupée. L'agence de presse palestinienne Wafa avait au préalable fait état de raids.



63 personnes seraient mortes ce jeudi dans les frappes israéliennes à Gaza



Selon des sources médicales citées par la chaîne qatarienne Al Jazeera, 63 personnes auraient été tuées ce jeudi dans les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza.



22 morts et 117 blessés dans les deux frappes au centre de Beyrouth, selon le ministère de la Santé



Vingt-deux personnes ont été tuées et 117 autres ont été blessées, dans les deux frappes israéliennes survenues à Beyrouth ce jeudi soir, selon un nouveau bilan délivré par le ministère libanais de la Santé. Il s'agit des raids les plus meurtriers dans la capitale depuis qu'Israël et le Hezbollah sont en guerre ouverte.



