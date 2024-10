Guerre au Proche-Orient: l'armée israélienne dit avoir tué deux commandants du Hezbollah dans le sud du Liban L'armée israélienne poursuit ses bombardements intenses sur la banlieue sud de Beyrouth, comme sur le sud du Liban où elle dit viser des positions du Hezbollah. Elle a en parallèle étendu ses opérations au sol dans le sud-est du pays. Lors d'un entretien téléphonique, Joe Biden a demandé à Benyamin Netanyahu de « réduire au maximum l'impact sur les civils » au Liban, en particulier à Beyrouth, tout en « affirmant le droit d'Israël à protéger ses citoyens du Hezbollah ».

Ce qu'il faut retenir

► L’armée israélienne a lancé presque simultanément quatre attaques terrestres en différents points de la frontière avec le Liban dans l’objectif manifeste d’occuper huit collines. De la côte méditerranéenne aux contreforts du Golan occupé, elles surplombent le nord d’Israël ainsi qu'une partie du sud du Liban et donnent à leurs occupants un avantage certain.



► Les représailles d'Israël contre l'Iran après son attaque de missiles seront « létales, précises et surprenantes », a annoncé Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense mercredi soir dans une vidéo.



► Au moins 16 Palestiniens ont été tués dans le nord et le centre de la bande de Gaza dans des frappes israéliennes, notamment à Jabalia, mercredi, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa. Les services de secours ont, eux, fait état de 18 morts dans la nuit de mardi à mercredi.



► Joe Biden, Kamala Harris et Benyamin Netanyahu ont échangé par téléphone mercredi concernant la situation très tendue avec l'Iran, qui menace d'une guerre plus vaste, et sur le conflit en cours avec le Liban. Le président américain a demandé à Netanyahu de « réduire au maximum l'impact sur les civils » au Liban, en particulier à Beyrouth, tout en « affirmant le droit d'Israël à protéger ses citoyens du Hezbollah ».



Le chef de la diplomatie iranienne au Qatar sur fond de menaces israéliennes contre Téhéran



Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a rencontré jeudi à Doha son homologue qatari, a indiqué son porte-parole, sur fond de menaces israéliennes contre Téhéran. Le Qatar joue un rôle de médiateur, avec les États-Unis et l'Égypte, dans le conflit entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza, et a récemment plaidé pour un arrêt des violences au Liban, où l'armée israélienne multiplie ses opérations visant le Hezbollah, allié du Hamas et de l'Iran. « D'importantes consultations ont eu lieu entre M. Araghchi et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, sur la situation générale dans la région et nos relations bilatérales », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, sur son compte X.



« Il est de la responsabilité de tous les Etats de maximiser leurs efforts pour protéger notre région contre une catastrophe, en mettant fin au génocide à Gaza et à l'agression contre le Liban », a-t-il écrit après la rencontre. Les entretiens du diplomate iranien avec les responsables qataris portent sur la situation à Gaza et au Liban, et sur les efforts de désescalade dans la région, a indiqué pour sa part une source proche des discussions, s'exprimant sous couvert d'anonymat.



Des soldats israéliens ont tiré sur trois positions occupées par la Finul au Liban



Des soldats israéliens ont tiré jeudi sur trois positions occupées par la Finul dans le sud du Liban, selon Reuters qui cite une source onusienne. Le quartier général de la Finul dans la ville de Naqoura a notamment été visé. La Force intérimaire des Nations unies (Finul), créée en 1978 par le Conseil de sécurité de l’Onu, a quelque 10 000 casques bleus déployés dans le sud du Liban.



Un nouveau bilan fait état de 28 morts dans une frappe israélienne sur une école abrittant des déplacés à Deir al-Balah



Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé avoir recensé jeudi 28 morts à la suite d'une frappe israélienne sur une école de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. « Nos équipes se sont occupées de 28 morts et 54 blessés à la suite du ciblage par l'armée d'occupation israélienne de l'école Rafidah, attenante à notre siège à Deir el-Balah », indique un communiqué du Croissant-Rouge. L'armée israélienne a annoncé de son côté avoir mené une frappe aérienne « précise » sur des « terroristes [...] dans un poste de commandement [...] installé dans des bâtiments ayant servi auparavant » d'école.



Le ministère de la santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 42 065 morts à Gaza



Le ministère de la santé du gouvernement du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, a annoncé jeudi un nouveau bilan de 42 065 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d’un an. Au moins 55 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a-t-il fait savoir dans un communiqué, ajoutant que 97 886 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.



Au moins seize Palestiniens tués lors d'un raid israélien à Deir al-Balah



Au moins 16 Palestiniens ont été tués et plusieurs dizaines d'autres blessés par une frappe aérienne israélienne sur une école abritant des déplacés à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, ont déclaré jeudi à Reuters des sources médicales sur place. Sur X, le Croissant Rouge palestinien fait lui état de 28 « martyrs » et une cinquantaine de blessés.



Le Hezbollah dit avoir « détruit un char » israélien qui avançait vers le sud du Liban



Le Hezbollah libanais a affirmé jeudi avoir « détruit un char israélien qui avançait » vers la localité de Ras Naqoura, sur la frontière, alors que l'armée israélienne dit déployer de nouvelles troupes dans le sud du Liban. Le mouvement pro-iranien assure avoir fait des victimes parmi les troupes israéliennes. Israël et le Hezbollah sont désormais en guerre ouverte après un an de tirs transfrontaliers.



En Suède, une entreprise de défense israélienne visée par des tirs



Une entreprise de défense israélienne, Elbit Systems, a été visée par des tirs jeudi matin dans le sud-ouest de la Suède, sans faire de blessé, ont indiqué la police et des médias suédois. « Nous avons reçu l'alerte ce matin, vers 09h30, concernant des coups de feu contre une entité israélienne à Kallebäck, dans la région de Göteborg », a précisé Fredrik Svedemyr, porte-parole de la police. Un adolescent de moins de 15 ans a été arrêté, selon le quotidien Aftonbladet.



Une nouvelle route reliant la Syrie au Liban touchée par une frappe isralienne



Une frappe israélienne a visé jeudi matin une nouvelle route reliant la Syrie au Liban, dans le cadre des tentatives israéliennes de couper les routes d'approvisionnement du Hezbollah libanais, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), sans faire état de victime. Israël a intensifié ses raids sur la Syrie en même temps que son escalade au Liban, où il mène depuis plus de deux semaines des frappes intensives sur les bastions du Hezbollah pro-iranien dont il a tué le chef. « L'aviation israélienne a mené une frappe qui a visé la route reliant la Syrie au Liban dans la région de Qoussair », dans le centre de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).



L'agence nationale d'information (ANI), l'agence officielle libanaise, a de son côté rapporté qu'un « drone ennemi a mené des frappes sur la frontière entre le Liban et la Syrie ». « C'est la deuxième fois que cette région est visée, après une première frappe le 5 octobre », a précisé l'ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.



Un navire endommagé par une attaque au large du Yémen



Un navire commercial a été endommagé jeudi par un « projectile » au large du port d'Hodeida, contrôlé par les rebelles houthis, dans l'ouest du Yémen, a annoncé l'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO), précisant qu'il n'y avait pas de victimes. L'agence n'a pas indiqué qui était derrière l'attaque mais les Houthis revendiquent régulièrement des tirs vers des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden.



Le capitaine du navire a signalé que celui-ci avait été « touché par un projectile inconnu » et avait « subi des dommages », selon un communiqué d'UKMTO. « Aucun incendie ni aucune victime n'a été signalé » et « le navire se dirige vers son prochain port d'escale », a-t-elle ajouté. Peu après, l'agence a fait état de « deux autres projectiles » ayant explosé à proximité du navire. « L'équipage est sain et sauf », a-t-elle précisé.



Les États-Unis chercheraient à profiter de l'offensive d'Israël au Liban pour chasser le Hezbollah du pays, selon le WSJ



Selon le Wall Street Journal, l'administration Biden cherche à utiliser l'offensive d'Israël contre le Hezbollah au Liban pour mettre fin à la domination du groupe dans le pays et faire élire un nouveau président libanais, ont déclaré des responsables américains et arabes. Des responsables saoudiens ont déclaré que l'Arabie saoudite soutenait cette initiative américaine. En revanche, l'Égypte et le Qatar considèrent ce plan comme irréaliste et dangereux, selon des responsables aux États-Unis.



L'armée israélienne annonce l'assassinat de deux membres du Hezbollah



L'armée israélienne a annoncé avoir assassiné deux membres du Hezbollah. Selon le communiqué publié sur X, des avions de combat israéliens ont frappé Ahmad Mustafa Al-Hajj Ali, le commandant de la région de Hula au sein du Hezbollah, responsable de centaines de lancements de roquettes et de missiles antichar vers la région de Kiryat Shmona. Lors d'une autre frappe, Mohammad Ali Hamdan, le commandant de l'unité antichar dans la région de Meiss Ej Jabal, responsable des tirs antichar contre les communautés du nord, a également été tué.



La banlieue sud de Beyrouth, cible nocturne quotidienne de l'aviation israélienne



Au moins sept personnes, dont cinq secouristes de la Défense civile, ont été tuées dans des raids israéliens survenus ces dernières heures dans plusieurs régions libanaises. L’armée israélienne, qui a intensifié ses assauts terrestres, a annoncé ce matin la mort de l’un de ses soldats dans le sud du Liban, soumis sans arrêt à un violent pilonnage à l’aviation et à l’artillerie. Deux habitants de la localité de Kyriat Shmona avait été tué mercredi dans des tirs de roquettes du Hezbollah



L'armée israélienne a mené plusieurs frappes, mercredi en soirée puis dans la nuit, contre la banlieue sud de Beyrouth, devenue une cible nocturne quotidienne de l’aviation israélienne, rapporte notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh. Ailleurs dans le pays, l’intensité des raids a baissé dans la nuit, après une journée marquée par de violents pilonnages et des combats terrestres acharnés en plusieurs points de la frontière.



L’armée israélienne tente d’enfoncer les lignes de défense du Hezbollah pour occuper des collines stratégiques qui surplombent la Galilée et une partie du sud du Liban. Les combats les plus violents se sont déroulés en quatre points de la frontière, dont l’un est situé non loin de Naqoura, qui abrite le QG des casques bleus des Nations unies.



Le Hezbollah a déployé ces dernières 24 heures une importante puissante de feu, tirant près de 400 roquettes sur le nord d’Israël, un record depuis l’élargissement de la guerre, le 23 septembre. Le parti chiite semble avoir introduit dans ses cibles quotidiennes la ville de Safed, en Haute-Galilée et la région de Haïfa, à 35 kilomètres de la frontière.



Un navire a été endommagé ce jeudi par un « projectile » au large du port d'Hodeida, contrôlé par les rebelles Houthis, dans l'ouest du Yémen, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO), précisant qu'il n'y avait pas de victimes. L'agence n'a pas indiqué qui était derrière l'attaque mais les Houthis revendiquent régulièrement des tirs vers des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden. Ils disent agir en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza.



Au Maroc, l'inquiétude de familles pour leurs proches bloqués au Liban



Depuis le début de l’escalade militaire israélienne au Liban, les étrangers cherchent à quitter le pays par tous les moyens. Le ministère marocain des Affaires étrangères a mis en place une cellule de crise et assure suivre l'évolution de la situation en temps réel. Les Marocains espèrent pouvoir être rapatriés bientôt, mais l'inquiétude de nombreuses familles grandit.



On essaie de trouver une solution, mais il n’y a presque plus de billet d’avion, les seuls qui restent sont très chers ! Le problème, c'est qu’il y a des frappes partout, comment elle va quitter le pays ? Parfois, elle nous envoie les vidéos des bombardements qui ont lieu juste à côté d'elle.





Le Conseil de sécurité de l'ONU met en garde Israël contre l'interdiction de l'Unrwa



Le Conseil de sécurité de l'ONU, y compris les États-Unis, a mis en garde Israël mercredi contre le vote d'une loi qui interdirait l'agence pour les Palestiniens, l'Unrwa, au lendemain du même avertissement lancé par le chef des Nations unies Antonio Guterres. Les relations entre l'ONU et Israël sont historiquement difficiles et exécrables depuis un an avec le secrétaire général Guterres, déclaré « persona non grata » par l'État hébreu. Depuis le début de la guerre dans la bande Gaza, Israël accuse l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens d'employer des « terroristes ».



Lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la crise humanitaire dans l'enclave palestinienne ravagée par la guerre, l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a, fait rare, prévenu qu'elle suivait « avec une grande inquiétude la proposition de loi israélienne qui pourrait modifier le statut juridique de l'Unrwa ». Elle a pointé le risque de mettre à mal la « capacité (de l'agence) à communiquer avec des responsables israéliens et de supprimer des privilèges et immunités diplomatiques dont jouissent les organisations et employés de l'ONU à travers la planète ».



L'armée israélienne a révélé l'identité de l'un de ses réservistes tué au sud du Liban



L'armée israélienne a annoncé que le sergent-major Ronny Gazinate, 36 ans, avait été tué au combat dans le sud du Liban. L'armée a précisé qu'un autre réserviste avait été sérieusement blessé lors du même incident.



Les États-Unis mettent en garde Israël contre un nouveau Gaza au Liban



