Guerre au Proche-Orient: une situation incertaine après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar

L'annonce par Israël, jeudi 17 octobre, de la mort du chef du Hamas Yahya Sinwar, tué lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza, marque un tournant dans la guerre déclenchée par l'attaque du mouvement palestinien contre Israël du 7-Octobre. Les Palestiniens et les familles des otages israéliens espèrent la fin du conflit, qui dure depuis plus d'un an.



Ce qu'il faut retenir

► Israël a annoncé jeudi 17 octobre que le chef du Hamas Yahya Sinwar, considéré comme le cerveau derrière le 7-Octobre, avait été tué lors d'une opération à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le Premier ministre Benyamin Netanyahu assurant que cette mort marquait « le début de la fin » de la guerre à Gaza.



► Le Hezbollah libanais a annoncé vendredi qu'il ouvrait une nouvelle phase d'escalade dans sa confrontation avec Israël, alors que l'Iran a déclaré que « l'esprit de résistance (serait) renforcé » après la mort de Yahya Sinwar.



Ce qu'il faut retenir

► Israël a annoncé jeudi 17 octobre que le chef du Hamas Yahya Sinwar, considéré comme le cerveau derrière le 7-Octobre, avait été tué lors d'une opération à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le Premier ministre Benyamin Netanyahu assurant que cette mort marquait « le début de la fin » de la guerre à Gaza.



► Le Hezbollah libanais a annoncé vendredi qu'il ouvrait une nouvelle phase d'escalade dans sa confrontation avec Israël, alors que l'Iran a déclaré que « l'esprit de résistance (serait) renforcé » après la mort de Yahya Sinwar.



9h10 : L'armée israélienne dit avoir « tué » deux assaillants entrés par la Jordanie



L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir « tué » deux assaillants entrés en Israël par la Jordanie au sud de la mer Morte et ayant ouvert le feu sur des soldats, au lendemain de la mort du chef du Hamas palestinien, Yahya Sinwar.



Les militaires « ont identifié plusieurs terroristes ayant traversé la frontière depuis la Jordanie sur le territoire israélien au sud de la mer Morte. Des soldats ont été déployés sur les lieux et deux terroristes ayant ouvert le feu sur les militaires ont été neutralisés », a indiqué l'armée dans un communiqué. Autres articles Tchad: plusieurs hauts responsables sécuritaires évincés par décret

Nigeria: près de 100 morts dans l’explosion d’un camion-citerne

Liban: frappes israéliennes sur Nabatieh, au moins 15 morts à Qana

CPI: le procureur décrète la «réactivation» des enquêtes en RDC

Guerre au Proche-Orient: une frappe dans le nord du Liban fait au moins 18 morts

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">