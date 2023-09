Guerre au Soudan: appel à une meilleure coordination lors d’une réunion en marge de l’AG de l’ONU

Il y avait beaucoup de monde hier à la réunion de New York consacrée à la guerre civile au Soudan. D’abord, tous les voisins de ce pays meurtri - l’Égypte, l’Éthiopie, le Soudan du Sud, le Tchad - puis l’Union africaine et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) qui regroupe sept pays est-africains : Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Ouganda). Il ne manquait que la Centrafrique.



Ensuite, il y avait aussi tous les pays médiateurs, c’est-à-dire les États-Unis, la Grande Bretagne, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et enfin, les deux pays initiateurs de cette réunion, la France et l’Allemagne.



Trop de médiation tue la paix

Alors pourquoi cette initiative de Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, et de son homologue allemande, la ministre Verte Annalena Baerbock ? Parce que trop de médiation tue la paix. Plus il y a de médiation, plus les belligérants - en l’occurrence le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Hemetti - en jouent pour faire semblant de vouloir la paix et pour continuer la guerre.



Vendredi, donc, les participants à cette réunion se sont promis de mieux coordonner leurs initiatives et de se retrouver très prochainement sur le même format, un format qui va être sans doute appelé à durer.