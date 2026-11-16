Mission «Volia»: comment l'armée française opère en Ukraine

Des soldats français opèrent depuis plusieurs mois en Ukraine, selon les informations recueillies et corroborées par RFI. Il ne s’agit pas de combattre mais d’apporter un soutien aux forces de Kiev. Leur mission : veiller aux équipements de l’armée ukrainienne et dispenser des formations. Le nom de cette structure : Volia, avec un général français à sa tête. En ukrainien, le mot « volia » résume l’esprit de résistance, le combat pour la liberté. Volia est un dispositif hautement confidentiel, jusque-là passé sous les radars.



Afin de garantir la confidentialité de cette présence militaire française dans un pays en guerre, il a été décidé, selon plusieurs sources proches du dossier avec qui RFI s’est entretenue, de s’appuyer sur la mission Gerfaut. Cette dernière, officiellement assumée, est un détachement militaire français présent en Pologne depuis février 2023 (notamment sur le camp de Wedrzyn, au nord-ouest de la Pologne) dans le cadre de la mission européenne EUMAM-Ukraine, prorogée pour une nouvelle période de deux ans, jusqu'au 15 novembre 2028.



« Un bon entraînement se fait dans les conditions les plus réalistes possibles », nous dit un expert, ajoutant : « Plus cet entraînement se déroule près de la zone de combat, plus il est efficace. » Cela fonctionne de la même manière pour le soutien.



Mais pour opérer au plus près du combat, il faut se positionner en Ukraine. Ce qu’a fait la mission Volia. Selon les interlocuteurs de RFI, il s'agit d'une structure « légère et modulable », composée de « petits effectifs pour des missions courtes ». Ils nous affirment que pour masquer la présence de soldats français en Ukraine, la mission Gerfaut sert de paravent. Elle est la porte d’entrée pour l’Ukraine. Il a été rapporté à RFI « qu’il est demandé aux soldats français détachés en Ukraine de dire qu’ils se rendent en Pologne ».



Le soutien comme mission principale

Volia n'est pas une mission de combat. Elle doit former des soldats ukrainiens et participer à l’entretien des matériels. La France a fourni un certain nombre d'équipements de pointe à Kiev : des canons Caesar, des avions Mirage 2000 et des missiles de précision. Un parc varié dont l'entretien nécessite une grande expertise.



Pour cette mission, le choix de techniciens civils a été écarté car l'Ukraine est en guerre. Et les armées françaises ont décidé d'envoyer leurs hommes, issus d'unités conventionnelles. Une présence en Ukraine qui est aussi riche en retours d'expérience.





L’armée de Terre compte plusieurs régiments dédiés au soutien des forces. On y trouve des soldats aguerris et au savoir-faire rare. Pour garantir la sécurité de ces soldats et de leurs entourages, RFI a fait le choix de ne pas révéler les régiments impliqués.



Quel est le cadre légal de cette mission Volia ? Selon l’article 35 de la Constitution, l’engagement d’une force conventionnelle française à l'extérieur du territoire national, même non combattante, doit obligatoirement être porté à la connaissance du Parlement. Or, l'exécutif n'a pas informé les députés et sénateurs de l'existence de Volia.



Selon le sénateur LR Cédric Perrin, président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, joint par RFI, une mission conventionnelle ne pourrait pas relever du secret défense : « C’est une obligation constitutionnelle. Le président de la République, dès lors que les troupes sont engagées, doit informer le Parlement dans un délai déterminé. Le bon fonctionnement de la démocratie en dépend. »



Le dispositif Volia n'est pas une première de la part d'un pays allié de Kiev. Deux cas de formation en Ukraine par des armées occidentales sont documentés : la mission britannique « Orbital » (2015-2022) et l’opération canadienne « Unifier », lancée en septembre 2015. Après l’invasion à grande échelle en 2022, le personnel canadien a été redéployé à l’extérieur de l’Ukraine.



« La France pourrait avoir la tentation de faire ce que les anglo-saxons ont déjà fait, note un observateur, ce pourrait être l’occasion de gagner du crédit auprès de Kiev. »



Mais contrairement au Canada et à la Grande-Bretagne, où le soutien à l’Ukraine fait consensus au sein de la classe politique, la situation en France est bien différente. « Avec l’Ukraine, on marche sur des œufs, reconnait le sénateur Cédric Perrin. La société est fracturée, il faut être prudent mais il faudra en parler pendant la présidentielle. Je continue de penser qu’aujourd’hui, les Ukrainiens se battent pour nous. »



Sur X, le président Emmanuel Macron a indiqué samedi soir : « Ce qui se joue en Ukraine nous concerne directement. C’est de notre sécurité à tous dont il est question. Aider l’Ukraine à se défendre, c’est protéger la France et les Français. » Et dans son entourage, présent avec lui au sommet de la Francophonie au Cambodge, on insiste : « Nous serons sur le terrain en Ukraine. La paix dans ce pays est nécessaire à la sécurité des Européens. »



La France accélère donc son soutien à l'Ukraine alors que les États-Unis se sont désengagés. L’ambition militaire française, souvent absente des campagnes présidentielles, pourrait cette fois s’inviter dans le débat électoral.