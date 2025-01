Guerre au Soudan: les États-Unis accusent les paramilitaires de «génocide» au Darfour et sanctionnent leur chef «Hemedti»

Le gouvernement américain a formellement accusé ce 7 janvier 2025 le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) de « génocide » dans la région soudanaise du Darfour, dans l'ouest du pays, les accusant d'avoir « systématiquement tué des hommes et jeunes garçons et violé des femmes et jeunes femmes du fait de leur origine ethnique ». Il a également annoncé une série de sanctions visant le patron des FSR, Mohamed Hamdane Dogolo, dit « Hemedti », ainsi que sept entreprises, liées aux FSR et accusées de participer à son financement et à l'achat d'équipements militaires, et ainsi « poursuivre le conflit au Soudan », qui a éclaté en avril 2023.