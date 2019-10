Guerre des Apéristes de Mbour pour la succession de Macky: Oumar Youm accusé d’être soutenu par des lobbies

Les partisans de l’Alliance pour la République (Apr, mouvance présidentielle), de Mbour, sont en parfait désaccords. Entre le Directeur général de l’agence de développement municipal, et le ministre des Infrastructures, ce n’est plus le grand amour. Cheikh Issa Sall accuse Oumar Youm d’être parrainé par des lobbies pour succéder au président Macky sall.



« Nous ne sommes pas sûrs des schémas. Pour ceux qui veulent succéder au président Macky Sall, ils n’ont qu’à aller voir ailleurs. Ce qui est dans les lobbies, dans des coteries pour se préparer à succéder au président Macky Sall, il faut qu’ils aillent chercher ailleurs. Nous, on n’entrera jamais dans ces manigances. Nous notre mouvement s’appelle « Agir avec Macky », nous sommes avec Macky et avec Macky Seul».



Réponse du berger à la bergère, le maire de Thiadiaye, une ville de l'ouest du Sénégal, Me Youm, n’a pas trop tardé à apporter sa réplique. « Je suis un militant discipliné, un militant loyale, fidèle au président Macky Sall, et lui-même le sait. Donc, il y a des accusations malheureusement pas fondées. Mais on est en politique, souvent il y a des critiques qui ne sont pas fondées qu’il faut accepter, et des critiques qui sont fondés, qui sont constructifs, pour lesquels, on prête l’oreille attentive puis on avancera parce que c’est ça aussi notre mission », rétorque-t-il.



Selon la Rfm, lors de la finale départementale parrainée par Me Oumar Youm, des dispositions sécuritaires ont été prises pour empêcher Cheikh Issa Sall d’assister à la rencontre.