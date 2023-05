Guerre en Ukraine : Kiev frappée par une attaque de missiles et de drones "exceptionnellement dense

La capitale ukrainienne Kiev a été la cible de nouvelles attaques aériennes russes, décrites par un responsable comme "d'une densité exceptionnelle".



L'Ukraine a annoncé que les 18 missiles avaient été abattus et que des images montraient des défenses aériennes détruisant des cibles au-dessus de la ville.



Au moins trois personnes ont été blessées lors du barrage, qui a utilisé à la fois des drones et des missiles, ont indiqué des responsables.

La Russie a intensifié sa campagne aérienne ces dernières semaines, avant une offensive ukrainienne attendue dans le sud.



L'alerte au raid aérien a retenti vers 02h30 heure locale (23h30 GMT lundi) et a été levée deux heures plus tard lors de la huitième attaque à frapper la capitale ce mois-ci.



Un nombre inhabituellement élevé d'explosions fortes a été entendu dans le centre-ville, alors que les autorités ont déclaré aux habitants dans des messages en ligne que la défense aérienne avait été activée.



Le chef des forces armées ukrainiennes, Valerii Zaluzhny, a indiqué que la Russie avait attaqué Kiev par le nord, le sud et l'est et que 18 missiles aériens, maritimes et terrestres avaient été utilisés.

Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, a décrit le barrage comme étant "le nombre maximum de missiles d'attaque dans le laps de temps le plus court".



"Selon des informations préliminaires, la grande majorité des cibles ennemies dans l'espace aérien de Kiev ont été détectées et détruites", a-t-il ajouté.



Les habitants de Kiev ont été avertis de se tenir à l'écart des fenêtres alors que des débris de missiles interceptés tombaient du ciel.



Le maire Vitali Klitschko a signalé que des débris de roquettes étaient tombés dans les quartiers centraux, y compris sur le zoo de la ville. Aucun animal ou travailleur n'a été blessé.



Le district de Solomyansky, qui comprend l'aéroport international, aurait été le plus durement touché.



M. Popko a affirmé qu'un incendie qui s'était déclaré dans un non-résidentiel du quartier a depuis été éteint.