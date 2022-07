Guerre en Ukraine : deux tiers des réfugiés ukrainiens veulent rester dans leur pays d'accueil pour l'instant

200 000 tonnes de céréales perdues dans la région occupée de Kherson

Quelque 200 000 tonnes de céréales ne peuvent être récoltées dans la région ukrainienne de Kherson, largement occupée par les forces russes, ont indiqué mercredi les autorités mises en place par Moscou, accusant l'Ukraine de brûler et miner des champs.



"Ce ne sont pas seulement les récoltes incendiées qui sont perdues, une partie des champs (...) sont minés", a affirmé le chef de l'administration d'occupation russe, Vladimir Saldo, selon l'agence de presse russe TASS.



"La région de Kherson ne pourra pas récolter 200 000 tonnes de céréales, c'est beaucoup", a-t-il dit, estimant que la récolte totale serait de 1,2 à 1,3 million de tonnes au lieu de 1,4 million.



L'Ukraine exclut de céder des territoires à la Russie

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba, a exclu de céder des territoires à la Russie dans le cadre d'un éventuel accord de paix et a précisé qu'aucune négociation de paix n'était en cours entre Moscou et Kiev.



"L'objectif de l'Ukraine dans cette guerre (...) est de libérer nos territoires, de restaurer notre intégrité territoriale et notre pleine souveraineté dans l'est et le sud de l'Ukraine", a-t-il déclaré lors d'un point de presse. "C'est le point final de notre position de négociation", a-t-il ajouté.



Ouverture des discussions à Istanbul sur les céréales ukrainiennes

Les pourparlers quadripartites sur la question de la reprise des exportations par la mer Noire des céréales ukrainiennes ont débuté mercredi à Istanbul peu après 14 h 15 (11 h 15 GMT), a annoncé à l'AFP un responsable turc.



Ces discussions rassemblent des experts militaires ukrainiens, russes, turcs et des Nations unies, en vue d'établir des couloirs sécurisés à travers la mer Noire.



Au moins cinq morts dans une frappe russe près de Mykolaïv

Au moins cinq civils ont été tués par une frappe ayant éventré un immeuble près de Mykolaïv, grande ville du sud de l'Ukraine proche du front, a annoncé le chef adjoint de l'administration présidentielle Kiril Timochenko.



Dénonçant des tirs au lance-roquettes sur plusieurs lieux de la région, il a indiqué sur Telegram qu'un "hôpital et des bâtiments résidentiels ont été endommagés" et que "selon des données préliminaires, cinq civils" ont été tués dans le district de Vitovsk, à l'est de Mykolaïv.



Deux tiers des réfugiés prévoient de rester dans leur pays d'accueil pour le moment, selon l'ONU

Environ deux tiers des personnes ayant fui l'Ukraine après l'invasion russe prévoient de rester dans leur pays d'accueil jusqu'à ce que les hostilités cessent et que la situation sécuritaire s'améliore, selon une enquête publiée par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).



La plupart des personnes déplacées par la guerre, principalement des femmes et des enfants, espèrent toutefois rentrer chez elles un jour ou l'autre, montre l'enquête réalisée entre la mi-mai et la mi-juin auprès d'environ 4 900 personnes originaires d'Ukraine et vivant actuellement en République tchèque, en Hongrie, en Moldavie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie.



Severodonetsk sans électricité, ni vivres

À Severodonetsk, ville ukrainienne conquise par l'armée russe et partiellement détruite après des semaines de combats, les rares habitants vivent sans électricité ni accès régulier à des vivres.



L'AFP a pu visiter mardi cette cité du Donbass ukrainien ainsi que sa jumelle, Lyssytchansk, dans le cadre d'un voyage de presse organisé par l'armée russe. Ces deux villes sont tombées respectivement fin juin et début juillet, permettant à la Russie de revendiquer la conquête de la totalité de la région de Louhansk, que Moscou considère comme un Etat indépendant appelé République populaire de Louhansk.



Réunion entre Russes et Ukrainiens sur les céréales en Turquie

"Des délégations militaires des ministères turc, russe et ukrainien de la Défense, ainsi qu'une délégation des Nations unies, s'entretiendront demain à Istanbul sur la livraison en toute sécurité vers les marchés internationaux des céréales en attente dans les ports ukrainiens", a déclaré mardi le ministre turc de la Défense Hulusi Akar.



La Russie a confirmé cette rencontre, tout en soulignant qu'elle voulait notamment se garder "la possibilité de contrôler et de fouiller les navires pour éviter la contrebande d'armes". L'Ukraine s'est de son côté dite "favorable au règlement de la question du déblocage des céréales ukrainiennes sous les auspices de l'ONU".



"Nous avons vu depuis quelques semaines que la Russie demandait conditions sur conditions à une telle réunion donc je reste prudente", a déclaré mardi soir la chef de la diplomatie française Catherine Colonna.



Malgré l'Ukraine, le Brésil veut acheter "tout ce qu'il pourra" de diesel à la Russie

Le Brésil compte acheter autant de diesel qu'il pourra à la Russie malgré son invasion de l'Ukraine et les sanctions qui pèsent sur Moscou, a déclaré mardi à l'ONU le chef de la diplomatie brésilienne, Carlos Alberto Franco França.



Cette déclaration survient après une annonce du président brésilien Jair Bolsonaro selon laquelle un accord est "presque" sur le point d'aboutir à ce sujet avec la Russie.



"Nous devons être sûrs d'avoir suffisamment de diesel pour l'agro-industrie et pour les chauffeurs brésiliens", a expliqué le ministre à des journalistes en marge d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU présidée par le Brésil.



Le Bron James critique Washington, accusé de ne pas faire assez pour rapatrier Brittney Griner

La superstar de la NBA Le Bron James a estimé mardi que les autorités américaines ne faisaient pas suffisamment d'efforts pour rapatrier Brittney Griner, détenue en Russie depuis février pour possession de drogues.



Dans une bande-annonce pour son émission sur YouTube "The Shop: Uninterrupted", le basketteur a rappelé que sa compatriote avait été placée en détention en Russie en février, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou.



"Comment peut-elle (dans ces circonstances), se sentir soutenue par les États-Unis ?", s'est interrogé LeBron James, quadruple champion NBA et désigné quatre fois meilleur joueur de la ligue. "Dans son cas, je me demanderais 'Est-ce que j'ai même envie de rentrer en Amérique ?'"