Guerre en Ukraine: «violents combats», Poutine menace de priver le pays de son «statut d’État»

La Première ministre de Moldavie Natalia Gavrilita a demandé au secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite dans le pays, plus d'aide pour l'accueil des réfugiés fuyant l'Ukraine. « Au dernier décompte, plus de 230 000 personnes venant d'Ukraine ont passé la frontière depuis le début de la guerre, et 120 000, dont près de 100 000 Ukrainiens, sont restés en Moldavie. Pour un petit pays comme nous, proportionnellement, c'est un nombre très grand », a-t-elle déclaré. Avec ses 2,6 millions d'habitants, la Moldavie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe.



La Banque centrale russe intime la discrétion aux banques sur leurs bilans



Face aux sanctions, la Banque centrale de Russie demande aux banques de ne plus publier leurs bilans financiers. « La Banque de Russie a pris la décision de temporairement limiter le volume de publication des bilans par les organisations de crédit sur leurs sites et celui de la Banque de Russie », indique-t-elle, précisant : « Il s'agit de limiter les risques pour les organisations de crédit du fait des sanctions des pays occidentaux. » Ces institutions devront toujours transmettre à la banque centrale leurs bilans comptables, mais ils ne seront désormais plus rendus publics.



Certaines des plus grandes banques russes ont été coupées du système interbancaire international Swift, limitant leurs capacités de transaction avec l'étranger. La monnaie russe s'est, elle, écroulée et des restrictions sur l'achat de devises ont été imposées pour soutenir le rouble.



Les autorités russes multiplient les mesures tous azimuts pour freiner la fuite des capitaux et empêcher un mouvement de panique qui pourrait se saisir de la population, si les banques venaient à manquer de liquidités. Les Russes ont retiré en nombre leur épargne de leurs comptes bancaires, comme en témoignaient des queues en début de semaine dans les banques et aux guichets automatiques, dans ce pays habitué aux crises économiques et financières.



Nouvelle tentative d'évacuation des civils à Marioupol



Les autorités de Marioupol annoncent sur Telegram une évacuation des civils à partir de 10h (TU), après l'échec d'une première tentative samedi en l'absence de respect du cessez-le-feu annoncé en début de journée. Un nouveau cessez-le-feu a été conclu. La maire de cette ville du sud-est de l'Ukraine précise qu'un corridor humanitaire sera mis en place jusqu'à la ville de Zaporijia, à environ trois heures de route.



Les États-Unis et la Pologne envisagent l'envoi d'avions soviétiques



Selon des médias américains, les États-Unis planchent sur la possibilité d'un accord avec la Pologne pour qu'elle fournisse à l'Ukraine des avions de guerre de l'ère soviétique en échange d'avions de chasse américains F-16. « Nous travaillons avec les Polonais sur ce dossier et nous consultons nos autres alliés de l'Otan », a déclaré un responsable de la Maison Blanche dans l'un de ces médias.



Kiev exhorte les Occidentaux à lui fournir une assistance militaire, dont des avions, pour se défendre contre l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a en particulier appelé les pays d'Europe de l'Est à lui fournir des avions de fabrication russe que les Ukrainiens savent piloter.



Quelle est la situation à Kiev ?

À l’intérieur de Kiev, où se trouve nos envoyés spéciaux Pierre Olivier et Bertrand Haecker, la ville se barricade. Dans les faubourgs, les checkpoints tenus par des miliciens en arme, mais aussi par l’armée ukrainienne, sont légion et ralentissent fortement la circulation. Plus on se rapproche du centre, plus les rues sont vides. L’atmosphère est celle d’une ville fantôme : partout les stores des magasins sont baissés, les rues sont absolument désertes. Beaucoup d’habitants de Kiev ont fui la ville dès les premiers jours de la guerre et ceux qui restent sont barricadés chez eux.