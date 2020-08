Guerre entre magistrats: le Forum du justiciable condamne et appelle à la retenue

Le Forum du Justiciable dit avoir constaté avec beaucoup d’inquiétude les séries de dénigrements et d’accusations « d’une gravité extrême entre magistrats qui défrayent la chronique depuis quelques jours », entre les juges Amadou Kane et Yaya Dia.



« Etant les acteurs de premier rang de la justice, les magistrats doivent veiller à renforcer la crédibilité et l’image de la justice sénégalaise et cette situation de guéguerre entre générations n’y participe point, elle risque même de décourager les justiciables et favorise la perte de confiance », lit-on dans le communiqué de l’organisation dirigée par Babacar Ba.



Ainsi le Forum du justiciable « Invite l’Union des magistrats (UMS) à trouver les voies et moyens pour régler cette affaire qui risque de ternir l’image de la justice. Appelle les uns et les autres à la retenue et à la responsabilité qui sied à leur statut ».