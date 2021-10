Gueule-Tapée: un maître coranique et deux filles déférés pour incitation à la débauche et proxénétisme

Un maître coranique a été interpellé en même temps que deux filles qui se prostituaient pour lui à Gueule-tapée, un quartier de Dakar, par la Brigade des mœurs, section de la Sureté urbaine. Les mis en cause sont poursuivis pour « incitation à la débauche, diffusion d’images à caractère pornographique, non inscription au fichier sanitaire et social et proxénétisme ».



Selon le journal "Les Echos", le maître coranique qui n’a rien d’un serviteur du Saint Coran si ce n’est son appellation de maitre coranique, a transformé un appartement qui lui a été confié par son frère en lieu de passe. Il a été démasqué suite à ses publications sur le net à la recherche de clients pours ses proxénètes.



Il a été contacté par des policiers patrouilleurs sur internet à la recherche des bandits de la toile, qui se sont fait passer pour des clients. Le « Oustaz » saute sur l’occasion et leur fixe un rendez-vous.



Quelques temps après, il a reçu les policiers croyant avoir affaire avec de simples clients. Il a été arrêté en même temps que deux filles dans l’appartement, lieu du rendez-vous.



Ils ont été tous déférés au parquet.