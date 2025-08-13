Modou Lô vs Sa Thiès : le combat royal fixé au 5 avril 2026

Le promoteur Baye Ndiaye, patron d’Albourakh Productions, a confirmé l’organisation du combat entre Modou Lô et Sa Thiès, prévu le 5 avril 2026 à l’Arène nationale.
Présenté comme un derby entre les Parcelles Assainies et Guédiawaye, ce duel verra le roi des arènes, Modou Lô, remettre sa couronne en jeu.
Pour sa première apparition dans un combat royal, Sa Thiès tentera d’accomplir ce qu’Ama Baldé, Boy Niang 2 et Siteu n’ont pas réussi : détrôner l’actuel souverain de l’arène.
