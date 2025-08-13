Ukraine: la Russie effectue sa plus large avancée en 24 heures depuis plus d'un an

À quelques jours d'un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et alors que les Européens multiplient les entretiens pour faire pression sur le président américain pour que Volodymyr Zelensky participe à la rencontre prévue vendredi 15 août en Alaska, les troupes de Moscou ont avancé ou revendiqué plus de 110 km² supplémentaires au 12 août par rapport à la veille, ce qui n'était plus arrivé depuis fin mai 2024. Ces dernières semaines, il leur fallait habituellement six jours pour progresser autant.



Deux localités dans l'est de l'Ukraine prises par l'armée russe

La Russie a notamment revendiqué ce mercredi la prise de deux localités dans l'est de l'Ukraine, dans un secteur stratégique où Moscou a effectué ces derniers jours de rapides avancées laissant augurer une possible percée d'ampleur. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses unités avaient conquis les localités de Nykanorivka et Souvorové, situées au sud-ouest de la ville-garnison de Dobropillia, dans la région de Donetsk. Ces deux villages se trouvent à quelques kilomètres au sud d'une importante et rapide avancée des troupes russes signalées mardi par l'armée de Kiev et des observateurs militaires ukrainiens.



Une carte du front, publiée par le site d'analyse militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, montre un étroit couloir toujours sous contrôle russe dans cette zone, ce qui menace Dobropillia, qui se trouve au nord-ouest de Pokrovsk, une ville minière épicentre des combats depuis des mois.



L'Ukraine a, par ailleurs, ordonné mercredi l'évacuation de familles dans des localités situées près du secteur de l'est du pays. Le gouverneur de la région orientale de Donetsk, Vadym Filachkine, a annoncé l'« évacuation obligatoire de familles avec enfants » dans une dizaine de localités, notamment la petite ville de Bilozerské. Selon lui, quelque 1 150 enfants se trouvent encore dans la zone concernée.



Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que des « groupes » de soldats russes avaient progressé dans ce secteur sur une profondeur d'environ 10 km, mais a minimisé leur force, assurant qu'il s'agissait de fantassins sans équipements lourds qui seraient « prochainement » détruits.



Les forces de Kiev, moins nombreuses et moins bien équipées que celle du Kremlin, sont sur la défensive depuis des mois, en particulier dans la région de Donetsk, la priorité de Moscou qui en revendique l'annexion. Cette zone, dans l'est, est le principal théâtre des affrontements entre Russes et Ukrainiens depuis deux ans. Environ 70 % des avancées russes en territoire ukrainien en 2025 ont été opérées sur cette partie du front. Moscou revendique l'annexion de cette région depuis septembre 2022. De facto, au 12 août, elle en contrôle au moins partiellement ou en revendique 79%, contre 62% un an plus tôt.