Magal de Touba : 140 victimes dans des accidents en 48 heures, une association demande plus de vigilance

Le Grand Magal de Touba 2025 est endeuillé par une série d'accidents de la route. L'Association des victimes d'accidents au Sénégal se dit "dépasser" par le nombre de victimes enregistré en seulement 48 heures. Son président, Mamadou Niang, tire la sonnette d'alarme et appelle les conducteurs à la plus grande prudence.



Selon les chiffres fournis par les sapeurs-pompiers, pas moins de ‘’140 victimes d'accidents, dont 5 décès’’, ont été dénombrées sur les routes menant au Magal en deux jours. Une situation que Mamadou Niang qualifie de "déplorable et inquiétante".



« Nous demandons aux chauffeurs de faire doucement sur les routes, de faire attention. La route tue », a-t-il déclaré, soulignant que les routes sénégalaises sont devenues des "mouroirs". Il a insisté sur le respect du code de la route, l'interdiction de l'usage du téléphone au volant et la nécessité de se reposer en cas de fatigue. Mamadou Niang a rappelé aux conducteurs leur "responsabilité des personnes" qu'ils transportent, y compris des pères de famille.



Le président de l'association a également interpellé les autorités, demandant un renforcement des contrôles routiers. Il a souligné que son association est particulièrement consciente des conséquences tragiques et des souffrances que peuvent engendrer les accidents de la circulation, et souhaite que des mesures plus strictes soient prises pour prévenir d'autres drames.