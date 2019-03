Guinaw Rail: Mairie et populations réclament un autre poste de santé

La cérémonie de remise de don de 4 millions de F CFA en médicaments octroyés par l’institution municipale au seul poste de santé de Guinaw Rail, a servi de tribune au maire et à l’infirmière chef de poste pour faire lancer un plaidoyer. Cette Commune du département de Pikine qui compte 37 000 âmes, ne dispose que d’un seul poste de santé.



« Nous sommes d’accord pour construire un second poste de santé dans le quartier de Darou Koudouss parce que le poste existant, est à l’extrême ouest de la commune. Cela constitue un problème. En plus, il y’a l’autoroute à péage qui divise la commune en deux. Il nous faut un autre poste de santé pour une meilleure prise en charge des besoins médicaux des populations de la commune», souligne le maire, Abdoulaye Diop.



Abondant dans le même sens, Khady Diouf, l’infirmière chef de poste d’ajouter : « Vraiment, c’est avec plaisir que je souhaite qu'on ait un nouveau poste de santé à Guinaw Rail, parce que la commune est vaste. Nous nous déplaçons vers la population en faisant des stratégies avancées, pour être beaucoup plus proche de la population en leur donnant des soins de qualités ».