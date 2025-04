Guinaw Rails Sud un réseau de faussaires de documents de voyage démantelé par la police

Neuf (9) personnes ont été interpellées avec plus de trente (30) passeports, ainsi que du matériel de fabrication constitué de dissolvant, de diluant, de lames, de barres et de craies de couleurs diverses, de crayons, de deux visas expirés détachés de leur passeport d’origine (l’un à destination du Canada et l’autre de l’espace Schengen), d’une carte de commerce, d’une carte d’import/export et de coton.



Selon la police, l’opération menée par le commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau de falsificateurs de passeports.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique, ainsi que complicité.



La Police nationale entend poursuivre les recherches en vue d’interpeller toute personne impliquée dans cette affaire, et invite la population à contacter le 17 pour toute information utile.