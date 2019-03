Guinée-Bissau : 789 kilos de cocaïne saisis dans un camion sénégalais

789 kilos de cocaïne cachés dans des caisses de poisson frais mises dans un camion frigorifique immatriculé au Sénégal ont été saisis en Guinée-Bissau dimanche.



La police judiciaire bissau-guinéenne qui a procédé à cette saisie, a alpagué durant l’opération quatre personnes : un Sénégalais, deux Nigérians et un Bissau-guinéen, révèle l’APS. Cependant, le présumé cerveau de ce trafic serait en fuite.



La même source annonce par ailleurs que : «ni la provenance encore moins la destination de la marchandise illicite ne sont pour l’heure connues, mais on sait par contre que le camion est entré à Bissau vide pour soi-disant charger du poisson. L’enquête nous dira comment une telle quantité s’est retrouvée à Bissau et pour quelle destination».