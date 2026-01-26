Guinée Bissau : l'Unapas obtient la restitution ​des dix pirogues sénégalaises arraisonnées pour "pêche illicite"

Les dix pirogues sénégalaises, en provenance de Cap-Skirring et arraisonnées par les garde-côtes de Guinée-Bissau dans la zone maritime de Cacheu, pourraient être restituées à leurs propriétaires, ce lundi 26 janvier 2026, selon le journal Libération. Ce dénouement heureux a été réalisé grâce à une négociation de plus de trois jours entre les autorités bissau-guinéennes et les délégués de l'Union nationale des pêcheurs du Sénégal (Unapas), qui ont finalement versé la somme de cinq millions (05) FCFA.



Le coordonnateur de l'Unapas dans la région touristique de Cap Skiring (sud) a déclaré que lors des discussions avec autorités bissau-guinéennes, notamment l'Inspecteur de la pêche et le commandant de la Marine, le vendredi 23 janvier 2026, ils ont suggéré un montant compris entre trois et quatre millions de FCFA. Selon lui, les autorités de la Guinée-Bissau ont refusé ce montant, avant d'exiger cinq millions de FCFA.



Il a par ailleurs indiqué que les 27 pêcheurs qui étaient à bord des 10 embarcations, sont finalement rentrés au Cap Skiring dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 janvier 2026, aux environs de minuit.



Pour rappel, les dix (10) pirogues sénégalaises originaires de la station balnéaire de Cap Skiring ont été interceptées, le 20 janvier 2026, par les garde-côtes bissau-guinéens pour pêche illicite.





