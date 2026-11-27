L’activation de la Force en attente de la CEDEAO, la réponse aux urgences humanitaires et la préservation de la cohésion communautaire ont dominé les travaux de la 45ᵉ session du Conseil de Médiation et de Sécurité (CMS) au niveau des Ambassadeurs, réunie les 23 et 24 novembre 2026 au siège de la Commission à Abuja, au Nigéria.



À l’ouverture de cette rencontre préparatoire à la 57ᵉ session ministérielle du CMS, la commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, Francess Piagie Alghali, a appelé à traduire les engagements sécuritaires de l’organisation en capacités opérationnelles. Elle a articulé les priorités de la session autour de cinq axes : le maintien de la crédibilité politique et de la cohésion de la CEDEAO, l’opérationnalisation des dispositifs de sécurité, la gestion des répercussions humanitaires sur la sécurité humaine, l’articulation entre alerte précoce et réponse précoce, ainsi que la cohérence institutionnelle et l’appropriation collective des crises régionales.



De son côté, l’ambassadeur du Sénégal auprès du Nigéria et représentant permanent auprès de la CEDEAO, Nichola Nyouky, qui présidait les travaux, a insisté sur la nécessité de dresser le bilan de l’application des décisions antérieures afin de soumettre des recommandations concrètes aux ministres. Il a exhorté les États membres à faire preuve de solidarité et d’engagement politique pour apporter une réponse régionale coordonnée aux menaces interdépendantes qui pèsent sur l’Afrique de l’Ouest.



Outre la situation sécuritaire et la Force en attente, les représentants permanents des États membres, les directeurs de la Commission et les responsables des directions techniques ont examiné la lutte contre le trafic illicite de drogues et la traite des personnes, le déploiement des Centres nationaux d’alerte précoce et de réponse, ainsi que le projet d’ordre du jour et le programme de travail de la prochaine réunion ministérielle.