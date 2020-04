Guinée-Bissau: le chef du gouvernement et trois ministres contaminés par le coronavirus

Le premier ministre de Guinée-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, a annoncé mercredi 29 avril avoir été contaminé par le nouveau coronavirus et, selon le ministre de la santé, trois autres membres du gouvernement le sont également.



« J’ai été testé positif au nouveau coronavirus, je suis à la maison et je me sens bien », a déclaré sur sa page Facebook M. Nabiam. Le virus « existe et se propage facilement. Restez à la maison et prenez toutes les mesures pour sauver votre vie et celle de votre famille », a-t-il imploré.



Une « bonne partie » des membres de la commission interministérielle de lutte contre le Covid-19 « ont été contaminés », a poursuivi M. Nabiam, en soulignant que cela faisait partie des risques encourus pour avoir été « à l’avant-garde » de la lutte contre la pandémie.



Le ministre de la santé, Antonio Deuna, a précisé à l’Agence Frace-Presse (AFP) que les autres membres du gouvernement également déclarés positifs sont le ministre de l’intérieur, Botché Candé, le secrétaire d’Etat à l’ordre public, Mario Fambé, et la secrétaire d’Etat à l’intégration régionale, Monica Buaro da Costa.



avec Le Monde