Guinée-Bissau: le nouveau gouvernement élargi fait la part belle au PAIGC

Le nouveau gouvernement bissau-guinéen, plus élargi que le précédent, compte 34 membres : 19 ministères et 15 secrétariats d’État. Dix femmes, dont la fille cadette d'Amilcar Cabral, héros de l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, font leur entrée.



La coalition Plateforme de l'alliance inclusive-Terra Ranka (PAI-Terra Ranka), autour de l'historique Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), qui a contraint le président Embalo à une cohabitation, s’est taillée la part du lion avec 19 portefeuilles dont l’Intérieur, les Finances, les Affaires étrangères et l’Administration territoriale.



Deux autres partis alliés sortent du lot : le Parti du renouveau social (PRS) de l’ancien président Kumba Yala obtient sept portefeuilles (quatre ministères et trois secrétariats d’État) et le Parti travailliste de Guinée-Bissau (PTG) de l’ancien ministre Botché Candé obtient trois portefeuilles : le ministère de l'Agriculture et deux secrétariats d’État, Tourisme et Communauté.



Quelques heures auparavant, le président Embalo a renouvelé son cabinet, composé d’anciens dignitaires du gouvernement cessant. Dans ce cabinet, plusieurs personnalités ont été reconduites, notamment l’ancien Premier ministre Nuno Gomes Nabiam et l’ancienne ministre des Affaires étrangères, Suzi Carla Barbosa. Les deux équipes seront investies ce dimanche 13 août.