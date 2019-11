Guinée-Bissau: les chefs d’Etat de la Cédéao exigent la "démission immédiate" du PM et de son gouvernement

La Conférence des chefs d’Etat de la Cédéao s’est réunie en session extraordinaire le 8 novembre à Niamey, au Niger. A cette occasion, ils ont exigé la "démission immédiate" du Premier ministre nommé le 29 octobre 2019 et de tout son gouvernement sous peine de sanctions individuelles, indique un communiqué à l’issue de la rencontre.



Ces chefs d’Etat, ont par ailleurs, confirmé la date du 24 novembre pour la tenue du 1er tour de l’élection présidentielle en Guinée-Bissau et ont instruit le président de la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner le processus électoral y compris le déploiement des observateurs électoraux, afin d’assurer la crédibilité et la transparence du processus.



Au Premier ministre Aristides Gomes et à son gouvernement, ils leur réaffirment un soutien total et les exhorte à continuer à assumer leurs responsabilités, notamment la poursuite des efforts pour l’organisation de l’élection présidentielle du 24 novembre 2019.



La conférence rappelle que tout recours à l’Armée et aux forces de sécurité, afin d’imposer par la force tout acte illégal sera considéré comme un coup d’Etat et entraînera des sanctions à l’encontre des responsables.