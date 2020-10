Guinée - Cellou Dalein Diallo annonce être bloqué chez lui par la police et la gendarmerie

Je suis bloqué chez moi : mon domicile est encerclé par la police et la gendarmerie qui interdisent toute entrée et toute sortie. pic.twitter.com/pphBF8Rdqw

— Cellou Dalein Diallo (@Cellou_UFDG) October 20, 2020



L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, leader du parti UFDG, a annoncé mardi soir sur les Réseaux sociaux (Facebook et Twitter) être "actuellement bloqué" à son domicile où il est "encerclé" par les forces de sécurité."Je suis actuellement bloqué chez moi : mon domicile est encerclé par la police et la gendarmerie qui interdisent toute entrée et toute sortie", déclare le candidat à la présidentielle."Ne pouvant faire face à la vérité des urnes, le régime anti-démocratique d’Alpha Condé tente de s’imposer par la force. Il est temps pour la Guinée de tourner la page de ce régime liberticide et fratricide", ajoute-t-il.Lundi soir, Cellou Dalein Diallo a annoncé sa victoire au premier tour à l'élection présidentielle, se basant sur les résultats sortis des urnes et "malgré les graves anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre".