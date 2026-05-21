Audience avec Diomaye : «Le dialogue national est un capital essentiel de gouvernance», soutient Aminata Touré

Actuel Haut représentant du chef de l’Etat, Aminata Touré a été reçu ce jeudi 21 mai en qualité d’ancienne Première ministre (septembre 2013 –octobre 2014) par le Président Diomaye Faye, dans le cadre du dialogue national. A cette occasion, elle a salué l’initiative gouvernementale et plaidé pour sa pérennisation.



«Le dialogue est un capital essentiel de gouvernance. Le Sénégal est un pays où le dialogue est ancré dans notre histoire et dans notre culture. Ce patrimoine est précieux et doit être préservé», a dit Aminata Touré, dans des propos rapportés par Le Soleil.



L’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a aussi invité l’ensemble des Forces vives de la Nation à répondre favorablement à l’appel du dialogue lancé par Diomaye Faye. «Nous sommes une société où le consensus est au cœur de notre culture», a-t-elle rappelé.



Le dialogue qui s’est ouvert ce jeudi se poursuivra jusqu’au 31 mai. L’alliance pour la République (APR, opposition) a clairement signifié son intention de boycotter les concertations. En ce qui concerne Amadou Ba, ancien Premier ministre de Macky Sall, il a annoncé sa participation aux assises au nom «du sens des responsabilités» dans le contexte politique actuel.