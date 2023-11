Guinée : Dadis Camara et Cie parmi les détenus évadés de prison ce samedi (Ministre)

L’ancien Président Moussa Dadis Camara et ces coaccusés figurent parmi les détenus qui se sont évadés de la maison centrale de Conakry ce samedi matin. L’information a été confirmée par le ministre guinéen de la Justice Intervenant par téléphone à l'antenne d'une radio privée (FIM FM).



« A 5h 00 du matin, des hommes lourdement armés ont fait irruption à la maison centrale de Conakry. Ils ont réussi à partir avec quatre accusés dans le procès des évènements du 28 septembre. Parmi les évadés figurent Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte du CNDD, Claude Pivi, son ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle, Moussa Tiegboro Camara, l'ancien patron des services spéciaux. Tiegboro a été « repris » et est déjà de retour à la maison centrale, a déclaré le Ministre de la justice Alphonse Charles Wright.



Pour rappel, Tous ces détenus cités sont accusés dans le procès du massacre du stade de Conakry qui a fait plus de 150 morts, le 28 septembre 2009.