Guinée: Elie Kamano lance un appel à l’ONU, après l’enlèvement de membres de sa famille

En exil en France, Elie Kamano, artiste de Guinée Conakry, est sans nouvelles de deux de ses enfants, d'un de ses neveux et d'un de ses frères, depuis dimanche 16 novembre. Il accuse des éléments de la junte au pouvoir de les avoir enlevés. Le bureau des Droits de l’homme des Nations unies a dénoncé cette situation, jeudi 20 novembre. Une nouvelle étape judiciaire, s’est ouverte, ce vendredi 21 novembre, depuis Paris. Elie Kamano et ses avocats ont décidé d’ouvrir une procédure juridique au niveau de l’ONU.



En saisissant officiellement le Groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations unies, les avocats visent deux objectifs : l’ouverture d’une enquête pour obtenir des informations sur le lieu de détention des enfants d’Elie Kamano et faire pression sur les militaires au pouvoir.



« S’agissant de la procédure devant le comité des disparitions forcées, ce dernier est constitué par des experts indépendants qui vont être chargés d’enquêter pour, rapidement, obtenir des éléments sur les conditions dans lesquelles ces disparitions ont eu lieu. Sans la mobilisation de tous les acteurs qui, aujourd’hui, se préoccupent de la question des droits humains, les autorités – si elles sont bien à l’origine de cet enlèvement – ne bougeront pas », explique maitre Vincent Brengarth, avocat au barreau de Paris.

Inquiet, Elie Kamano reste néanmoins combattif et fustige le pouvoir en place à Conackry.



Il appelle les Nations unies à accentuer leur mobilisation pour obtenir la libération de ses enfants : « La responsabilité pénale est individuelle. On ne peut pas reprocher à mes enfants des actes que je pose. Je lance un appel à la justice internationale, à la justice de mon pays, même si elle est vassalisée, et aux organismes internationaux afin qu’ils mettent la pression sur les autorités guinéennes afin que mes enfants soient libérés. »



Le haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations unies a exhorté, « les autorités guinéennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour des enfants d’Elie Kamano. »