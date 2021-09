Guinée: Gel des avoirs des ministres, hauts dignitaires et hommes d’affaires du régime déchu d’Alpha CONDÉ.

Le sort de l’ancien Président Alpha CONDÉ sera au cœur des discussions entre la délégation de la CEDEAO arrivée ce vendredi matin à Conakry et la junte militaire guinéenne au pouvoir depuis dimanche dernier. La CÈDEAO a dans ses valises la demande de libération de l’ex-Président Alpha CONDÉ formulée par les Chefs d’État de l’organisation communautaire. Un sujet de friction qui risque d’opposer les deux parties, glisse une source autorisée, à Confidentiel Afrique.



Comme révélé jeudi par nos confrères, la junte militaire subit de fortes pressions extérieure et ne compte pas fléchir sur sa position de garder l’ancien Chef de l’État guinéen. Sauf changement de dernière minute. Le Colonel Mamadi Doumbya et ses hommes ont demandé à toutes les banques opérant sur le marché guinéen ce jeudi le gel des avoirs des ministres, des hauts dignitaires et d’hommes d’affaires du régime déchu d’Alpha CONDÉ. En attendant de voir clair.



Cette décision, sera suivie bientôt d’une mise sur pied d’une commission d’enquête financière et économique devant faire la lumière sur les avoirs financiers et immobiliers de la plupart de ces hauts dignitaires qui ont travaillé ces dix dernières années avec ce régime. Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, cette commission devra être dirigée par le général Aboubacar Sidik CAMARA Alias IDI Amin.



Source: Confidential Afrique