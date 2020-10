Guinée - Internet coupé à Conakry a quelques heures de la proclamation des résultats provisoires, l'Armée déployée

Internet coupé à Conakry.

Les résultats provisoires de la présidentielle doivent être annoncés ce Vendredi.

— Elimane Ndao (@NdaoEli) October 23, 2020

En Guinée, toutes les conditions s'enchaînent pour un coup de force du Président sortant Alpha Condé dès le premier tour. Alors que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) doit publier les résultats provisoires du scrutin du 18 octobre ce vendredi, Internet a été coupé à Conakry et ses environs, selon le correspondant de la chaîne France 24 sur place.Mieux l'Armée a été réquisitionnée et déployée sur les différentes artères de la capitale et des autres grandes villes du pays.